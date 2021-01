Comet convince gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di un volantino assolutamente interessante e pieno di offerte altrettanto allettanti.

Coloro che vorranno approfittare degli ottimi sconti inclusi nella campagna, devono sapere che gli acquisti potranno essere completati sia in negozio che sul sito dell’azienda. Esattamente alla pari di Unieuro, anche in questo caso il cliente potrà godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui l’ordine complessivo supererà i 49 euro.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, li potete scoprire iscrivendovi subito al nostro canale dedicato.

Comet: questi sono i nuovi prezzi da cogliere al volo

I nuovi prezzi inclusi direttamente nel volantino Comet passano per l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone disponibile da più di un anno sul mercato, ma oggi finalmente deprezzato come conseguenza del lancio dei nuovi modelli verso la fine del 2020. Il suo prezzo attuale, in versione no brand, corrisponde a 649 euro, una cifra più che accettabile considerata la sua qualità generale.

Rientrando entro prezzi più accessibili per la maggior parte di noi, non dimenticatevi dei vari Samsung Galaxy A31, Oppo A15, Samsung Galaxy A20s, LG K42, LG K22 o similari, tutti in vendita a meno di 300 euro.

Chiaramente le offerte del volantino Comet non terminano qui, sono disponibili anche wearable del calibro di Huawei Watch GT 2 Pro a 229 euro, oppure un “semplice” Huawei Watch GT 2 a 199 euro.

Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, ricordando che è presente anche il Tasso Zero in 10 o 20 mensilità al superamento di una determinata soglia di spesa, dovete aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.