Android: giornata piena di titoli a pagamento gratis sul Play Store

Android dimostra ogni giorno di essere il sistema operativo più utilizzato al mondo e non solo per via dei dispositivi che lo scelgono.Il celebre robottino verde elaborato da Google è diventato una vera istituzione grazie a tutte le sue caratteristiche principali, le quali hanno reso infatti l’azienda la prima nel campo.

Grazie ai tanti miglioramenti è stato dunque possibile battere la concorrenza, la quale in realtà non è mai stata in scia.Inoltre tutti coloro che amano la personalizzazione possono rifarsi di certo ad Android, piattaforma mobile estremamente versatile. Stancarsi di un dispositivo di Google sarà dunque molto difficile, soprattutto grazie alla presenza del Play Store. Qui è infatti possibile scaricare qualsiasi tipologia di contenuto, il quale andrà ad avere un impatto decisivo sull’esperienza utente. Durante questi giorni poi è in atto una campagna promozionale che prevede diversi titoli a pagamento forniti gratis. Ovviamente durerà per poco tempo.

Android: solo per oggi questi titoli sono totalmente gratis sul Play Store di Google

La lista riportata in basso mostra tutti i migliori titoli di giornata che Android ha scelto di concedere gratis ai suoi utenti. Potete scaricarli direttamente dai link che trovate in evidenza. Ovviamente vi conviene fare presto per non restare a mani vuote.