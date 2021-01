Widntre ha lanciato una nuova offerta davvero incredibile, stiamo parlando di Unlimited Go. Windtre continua la sua ricorsa ai vertici della classifica dei gestori telefonici italiani e questa volta punta agli utenti che già sfruttano la linea fissa dell’operatore telefonico. La promozione Unlimited Go infatti è riservata ad alcuni utenti che possiedono già una linea fissa targata WindTre.

Se sarete tra i fortunati a poter accedere alla speciale offerta verrete contatti dal servizio clienti tramite una chiamata o un SMS. L’obiettivo di WindTre, come già accennato, è quello di completare la convergenza degli utenti che già sfruttano la linea fissa. Proprio per questo l’offerta speciale è davvero imperdibile sia per la qualità del servizio che per il costo davvero irrisorio.

WindTre: Go Unlimited

La promozione Go Unlimited di Windtre comprende al suo interno chiamate illimitate verse tutti e 200 SMS. Oltre a ciò saranno disponibili per tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta Giga illimitati per la navigazione internet. Il costo della promozione è di soli 7,99 euro al mese da pagare tramite addebito automatico sulla carta con metodo Easy Pay.

L’acquisto della SIM è gratuito mentre i costi di attivazione verranno sospesi a patto che si rispetti la durata del contratto di 24 mesi. In caso di rescissione anticipata il cliente dovrà versare una parte dei costi in base ai mesi di contratto rimanete. Nel caso in cui si dovesse disdire l’abbonamento della linea fissa la promozione per la linea mobile passerebbe da Giga illimitati a una limite massimo di 100 Giga. La promozione può essere attivata fino ad un massimo di 3 SIM per linea fissa.