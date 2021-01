TIM è ovviamente tra gli operatori promotori del famoso bonus internet. I clienti dell’operatore nazionale, così come coloro che sono intenzionati ad attivare un nuovo piano telefonico, possono beneficiare in questi giorni dell’agevolazione dal valore di 500 euro per l’attivazione di un’offerta per la Fibra ottica con conseguente acquisto di un tablet.

TIM, come funziona e quali servizi offre il bonus internet

Anche per TIM così come per altri gestori, tra cui WindTre e Vodafone, il bonus da 500 euro risulterà equamente diviso in due parti. La prima parte sarà utilizzata come sconto netto sull’abbonamento mensile per la Fibra ottica; la seconda parte invece sarà utilizzata come incentivo per la dotazione di un tablet.

L’offerta di TIM per il bonus internet si rivolge a quegli italiani che hanno richiesto attestazione ISEE aggiornata al 2020. Il valore economico dell’ISEE non dovrà essere superiore alla cifra di 20.000 euro. L’attivazione dell’offerta può essere richiesta o in uno store ufficiale del gestore o anche attraverso le pagine del sito ufficiale.

La principale promozione di TIM per il bonus internet ha un valore mensile di 19,90 euro. In questo prezzo già scontato sono previsti i servizi di telefonica. Gli utenti avranno quindi a loro disposizione la navigazione internet senza limiti con le velocità della Fibra ottica. le telefonate illimitate sono altresì incluse nell’abbonamento, senza scatto alla risposta.

Per quanto concerne il tablet, la scelta degli abbonati può ricadere sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo avrà un prezzo unico di 29,90 euro, con uno sconto già calcolato di ben 300 euro.