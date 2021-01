Postepay: utenti stufi delle truffe, arriva un nuovo messaggio phishing

Il mondo delle carte prepagate, di credito, di debito o di qualsiasi altra modalità è uno dei più utilizzati dai truffatori. Chiaramente è difficile entrare all’interno dei conti correnti visti i grandi sistemi di sicurezza messi in piedi da aziende come ad esempio Poste Italiane fa sulle sue Postepay.

Ciò che viene utilizzato dei malfattori è il nome delle carte, proprio come nel caso della celebre carta gialla italiana. Il suo nome è uno dei più utilizzati in quanto risulta la più diffusa sul territorio e quindi per i truffatori un metodo per arrivare a quante più persone possibili. È proprio questo lo scopo dei tentativi di phishing, i quali vogliono in tutti i modi assimilare i dati di accesso degli utenti. Sarà dunque molto più semplice puoi svuotare il conto.

Postepay: ecco il nuovo messaggio che porta a tutti un chiaro esempio di phishing

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO