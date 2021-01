Pokemon Go terrà un nuovo evento di ricerca limitata con protagonista Sneasel. L’evento si svolge questo sabato, 30 gennaio, dalle 8:00 alle 22:00 ora locale e presenta attività di ricerca sul campo a tempo limitato che portano agli incontri con i Pokemon Sharp Claw. Lo sviluppatore Niantic afferma anche che i giocatori avranno la possibilità di incontrare Shiny Sneasel durante l’evento.

Tutte le news sulla prossima ricerca in Pokemon Go

Inoltre, Niantic ha annunciato che sta lanciando una nuova linea di attività di ricerca a tempo. Questa linea sarà disponibile dal 26 gennaio al 7 febbraio ed è ispirata al Team Go Rocket. Se riesci a completare la ricerca a tempo finché è disponibile, guadagnerai la possibilità di catturare un Ho-Oh che conosce il terremoto. Puoi leggere maggiori dettagli sul sito ufficiale di Pokemon Go.

Non è tutto ciò che sta succedendo in Pokemon Go questa settimana. Anche l’evento Johto Celebration del gioco ha preso il via il 26 gennaio. Durante l’evento, Pokemon di seconda generazione come Chikorita, Cyndaquil, Totodile e persino Shiny Miltank appariranno in natura e avrai un’altra possibilità di imparare una manciata di precedenti mosse del Community Day.

Anche il Pokémon leggendario Entei tornerà nei Raid come parte dell’evento. Sarà disponibile come boss Raid a cinque stelle dal 26 al 31 gennaio. Raikou seguirà subito dopo fino al 4 febbraio, mentre Suicune farà un’apparizione nel Raid del bis dal 4 al 9 febbraio.

Oltre a ciò, anche la Community Day di febbraio è dietro l’angolo. L’evento si svolge sabato 6 febbraio e presenta il Pokémon di erba Roselia. Chiunque sia in grado di far evolvere Roselia durante l’evento riceverà un Roserade che conosce due mosse speciali del Community Day: il seme di proiettile di attacco veloce e la palla meteorologica di attacco caricato.