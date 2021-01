Fino al prossimo 14 febbraio 2021 chi effettuerà la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori verso Very Mobile si vedrà riconosciuto uno speciale cashback.

Si tratta di una mensilità di ricarica in omaggio. L’offerta promozionale vale solo per gli utenti che provengono da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali (ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Scopriamo insieme tutti i dettagli per aderire.

Very Mobile vi regala un mese di offerta

La promozione in questione ha validità nello specifico per le tariffe Very 4.99 e Very 6.99 che prevedono minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e, rispettivamente, 30 e 100 Giga di dati. Al termine di ogni nuova attivazione si riceverà un SMS con la conferma della ricarica avvenuta per il costo del canone mensile. L’offerta è valida sia per le attivazioni effettuare tramite sito che tramite rivenditori e si aggiunge a quelle già attive, come la spedizione gratuita della nuova SIM e l’attivazione a 5 euro.

Allo stesso tempo l’operatore in questione ha lanciato un nuova iniziativa chiamata “Very sorpresa” che consiste nell’invio di una seconda scheda SIM gratuita. Questa arriva a casa insieme alla prima ad alcuni clienti selezionati casualmente e può essere attivata dopo aver completato l’attivazione della SIM primaria.

La SIM in omaggio, può essere regalata oppure chi la riceve può tenerla per sé e abilitarci una qualsiasi delle opzioni attualmente presenti nel catalogo Very. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli sulla promozione e dare anche un’occhiata alle offerte proposte.