In tutto il mondo ormai sono partite le vaccinazioni e la campagna sta procedendo per varie fasi, le quali porteranno a far sì che tutta la popolazione mondiale sia finalmente vaccinata. Tuttavia, le grandi aziende non restano con le mani in mano: infatti, ad esempio Google sta lavorando ad un’implementazione importante su Google Maps, la quale è capace di indicare dove, come e se è possibile vaccinarsi per il Covid.

In pannello di ricerca di Google Maps permetterà in più di 40 nazioni di vedere la distribuzione dei vari stand per ricevere la vaccinazione. Così facendo, solamente tramite una semplicissima ricerca, ogni persona avrà l’opportunità di valutare restrizioni, orari o metodi per poter entrare in lista.