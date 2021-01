CoopVoce spopola con la sua TOP 30 a 8,50 euro con tutto incluso

CoopVoce permette agli utenti di avere a che fare con Uno gestore di tutto rispetto che finalmente si sta ritagliando i suoi spazi. Se inizialmente la situazione era molto diversa rispetto a quella attuale, ora gli utenti sanno di poter affidarsi ad una realtà ben collaudata.

Le offerte sono migliorate esponenzialmente portando tanti nuovi contenuti al loro interno, annullando dunque quel tallone d’Achille che da sempre attanagliava il provider virtuale. Erano numerose infatti le persone che non riuscivano a percepire convenienza dal momento che i contenuti delle promo di CoopVoce non erano poi così larghi di maniche. Ad oggi c’è una nuova promozione pronta a dimostrare quanto la compagnia telefonica sia cresciuta. Ovviamente il tutto è avvenuto anche dal punto di vista della ricezione, molto più performante rispetto ad alcuni anni fa.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 porta tanti contenuti ed un prezzo molto conveniente

La nuova promo che CoopVoce ha lanciato sul suo sito ufficiale prende il nome di ChiamaTutti TOP 30. Questa risulta una delle migliori attualmente disponibili nel mondo della telefonia mobile italiana, e non solo in quella virtuale. Al suo interno ci sono i migliori contenuti rapportati ad un prezzo di altissimo livello, il quale dura per sempre nel tempo.

Venendo ai dettagli, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili italiani, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare in internet ogni giorno. La promo costa solo 8,50 € al mese per sempre e può essere sottoscritta anche da coloro che risultano già clienti del gestore.