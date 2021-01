A causa delle molteplici distrazioni a cui andiamo incontro ogni giorno, capita spesso di dimenticare il portafoglio con tutti i propri documenti d’identità a casa. Al fine di evitare i disagi causati dall’assenza di un documento d’identità, negli ultimi mesi la Zecca di Stato Italiana ha lavorato fianco a fianco con il nostro Governo per realizzare una soluzione innovativa che permetta ai cittadini di digitalizzare la propria Carta d’Identità all’interno dello Smartphone. Oltre ad essere una soluzione rivoluzionaria, la digitalizzazione del documento d’Identità garantisce una serie di importanti vantaggi, come ad esempio la possibilità di accedere rapidamente ai servizi della pubblica amministrazione. Scopriamo di seguito come fare.

CIE ID: ecco la soluzione definitiva per digitalizzare la propria Carta d’Identità Elettronica

La nuova app CIE ID, disponibile al download gratuito su tutti i principali store di applicazioni (Google Play Store ed Apple App Store), può essere utilizzata da ogni cittadino Italiano per compiere molteplici operazioni. Come accennato precedentemente, però, il principale utilizzo di questa applicazione riguarda la digitalizzazione della propria Carta d’Identità Elettronica.

Per completare l’effettiva digitalizzazione del documento è però necessario il rilascio dell’apposito PIN. Ecco di seguito alcune informazioni ufficiali a riguardo: “la prima parte del PIN ti viene consegnata dal Comune in occasione della richiesta di rilascio della CIE, la seconda è recapitata insieme alla Carta. Visita il sito del servizio a cui vuoi accedere, seleziona la modalità di autenticazione “Entra con CIE” e segui le istruzioni per autenticarti con la tua Carta di Identità Elettronica.”.