A partire dallo scorso 25 gennaio 2021 TIM ha modificato nuovamente la lista delle offerte Operator Attack disponibili online della gamma TIM Wonder. In particolare, con il ritorno di TIM Special xTe a 9.99 euro al mese nei negozi TIM, anche TIM Wonder ritorna online per chi proviene da ho. Mobile e Lycamobile.

Come accaduto anche negli scorsi giorni nei negozi, dal 25 gennaio nella lista delle offerte operator attack online della gamma Wonder, non è più presente la Tim Jet Gpro a 11.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim lancia delle nuove offerte Wonder anche online, chiude la Jet GPRO

A partire dallo scorso 25 gennaio 2021, i clienti provenienti da questi stessi operatori che vogliono attivare un’offerta online, hanno nuovamente a disposizione l’offerta TIM Wonder, con gli stessi bundle della precedente Jet GPro ma al costo mensile di 9.99 euro. In questo modo, si è aggiornata la lista delle offerte della gamma TIM Wonder attivabili online fino a nuova comunicazione: nella pagina dedicata sono ora disponibili solo quelle denominate TIM Wonder, TIM Wonder SIX e TIM Wonder Four.

Vi ricordo che la Wonder comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9.99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i clienti che arrivano da ho.mobile e Lycamobile. La Tim Wonder Six comprende invece minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga a 9.99 euro al mese, disponibile per Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile e molti altri.

Infine, la Tim Wonder Four prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18.99 euro al mese. In Roaming UE sono previsti 10 Giga al mese. Quest’ultima è disponibile per chi arriva da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile.