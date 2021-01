TIM: con Wonder SIX in arrivo per te 70 GB a soli 9,99 euro al mese

Il mondo della telefonia non conosce pietà: al suo interno infatti svariate compagnie telefoniche sono pronte ad inventare promozioni innovative pur di “prevaricare” sulle altre. Negli ultimi giorni, ad esempio di quanto detto, troviamo il gestore TIM, che ha aggiornato la sua gamma di offerte operator attack. La più interessante tra queste è senza dubbio la Wonder SIX e lascerà soddisfatti tutti i clienti che decideranno di cambiare compagnia da Iliad o altri operatori virtuali. Ecco i dettagli in merito.

TIM Wonder SIX: tanti contenuti, prezzo basso

Wonder SIX appunto, ad oggi è la più conveniente promo di TIM. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il suo costo al termine del mese è di soli 9,99 euro e comprende il piano base Tim Base e Chat. Ciò vale a dire che gli utenti nel momento in cui utilizzano WhatsApp e simili, non consumano alcun Giga.