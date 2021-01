Tra due mesi, Monster Hunter Rise sarà finalmente disponibile per Nintendo Switch insieme ad una particolare edizione della console dedicata al nuovo capitolo della serie. Questa particolare edizione della Nintendo Switch presenta, infatti, una serie di disegni che evocano alcune delle creature del gioco, tra cui un Magnamalo dorato che appare sul Dock. Questa creatura dovrebbe giocare un ruolo importante in Monster Hunter Rise, motivo per cui appare anche nel nuovo design del controller Pro!

Nintendo svela la nuova Switch nell’edizione Monster Hunter Rise

Sfortunatamente, entrambi gli articoli sono stati annunciati solo per il Giappone e non sappiamo se verranno resi disponibili anche in altri mercati. Le immagini della console e del controller sono disponibili di seguito.

1 su 3

È difficile dire con certezza se questi saranno o meno disponibili in Italia. Non è raro che Nintendo rilasci edizioni della sua console esclusive per il Giappone. Fino a quando Nintendo non farà un annuncio ufficiale, i fan di Monster Hunter dovranno solo incrociare le dita e sperare che questa edizione limitata potrà arrivare anche qui da noi.

Nintendo e Capcom sembrano dare a Monster Hunter Rise una spinta importante prima del suo rilascio, quindi non sarebbe sorprendente se entrambi gli articoli venissero annunciati anche per altri mercati. Oltre al pacchetto console e al controller Pro, Monster Hunter Rise sta ottenendo anche una propria linea di personaggi amiibo. Ultimo ma non meno importante, Monster Hunter Rise ha anche una demo attualmente disponibile sull’eShop e giocandola i giocatori potranno sbloccare alcuni oggetti di gioco quando verrà rilasciata la versione completa. La demo è disponibile solo per pochi giorni, quindi i fan interessati a provare il gioco prima della sua uscita potranno provarlo prima del 1 febbraio!