Tutti i discorsi fatti in merito alle potenzialità di Iliad ormai qualche anno fa, si sono rivelati pura verità. Questa azienda è diventata una delle migliori in assoluto, mostrando un potenziale futuro ancora molto grande. Il quarto posto raggiunto oggi da Iliad è infatti solo un punto di partenza, visto che la compagnia telefonica si propone di arrivare ancora più in alto.

Il cavallo vincente è stato rappresentato dalle migliori offerte che non sono mai scadute e che sono sempre state disponibili. Questo inoltre non hanno mai visto il loro prezzo cambiare, con i contenuti che hanno seguito la stessa traccia. Attualmente infatti sul sito ufficiale è ancora disponibile la promo da 50 giga con tutto senza limiti a soli 7,99 € al mese. Nel frattempo non si parla altro che della fibra ottica che dovrebbe arrivare dalla prossima estate.

Iliad: ecco tutte le informazioni in merito all’arrivo prossimo della fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese.

La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.