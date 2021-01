Expert continua a stupire con una campagna promozionale mirata e ben fatta, pensata appositamente per tutti gli utenti che non vogliono spendere troppo, ma allo stesso tempo vogliono acquistare la tecnologia di fascia alta.

Il volantino, come sempre accade quando parliamo di expert, risulta essere disponibile tranquillamente anche sul sito ufficiale, ciò sta a significare che si potrà richiedere la consegna al proprio domicilio, a patto comunque che siate disposti a pagare le spese di spedizione, sempre da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert: sconti da non perdere di vista

I prezzi bassi si susseguono nel volantino Expert, qui possiamo trovare più che altro la maggior parte degli smartphone della fascia media, tutti in vendita ad una cifra finale che non va oltre i 300 euro. In particolare i migliori modelli in circolazione sono Huawei Y6p, Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi 9, Oppo A73, Motorola E6s, LG K42, Huawei P Smart 2021 o Motorola G9 Power.

Interessanti sono anche le riduzioni applicate al segmento dei wearable, ecco infatti arrivare sconti su Samsung Galaxy Fit 2, Galaxy Watch 3 o anche l’ottimo Huawei Watch GT 2, in vendita quest’ultimo a 149 euro.

Se volete approfondire il volantino Expert, vi consigliamo di collegarvi subito al sito ufficiale dell’azienda, in questo modo avrete la certezza di poter mettere le mani su ogni singolo sconto, attivato nel periodo corrente.