So per certo che tra i nostri lettori si nasconde qualche fan di Emily in Paris, The Witcher o Sex Education. O di tutte e tre le serie, proprio come me. E so per certo che per i veri fan delle serie, questa lunga, lunghissima attesa è quasi struggente: cosa accadrà nei prossimi episodi? come proseguirà la storia? faranno ritorno tutti i miei personaggi preferiti? Queste sono solo alcune delle domande che ci chiediamo più spesso ed oggi vogliamo cercare di dare una risposta a tutte quelle domande. Abbiamo, infatti, un bel po’ di novità da condividere con voi.

Emily in Paris, The Witcher, Sex Education: tante novità sui nuovi episodi

Partiamo da The Witcher. Sappiamo che le riprese della seconda stagione della serie con Henry Cavill sono state interrotte più volte: la prima volta, a causa di casi positivi sul set; la seconda, per un infortunio di Henry. Fortunatamente, l‘attore ha informato i fan di essere tornato ad allenarsi per tornare sul set. Nella seconda stagione di The Witcher dovrebbe fare la sua prima apparizione il Re Henselt, il monarca di Kaedwen che appare sia nei romanzi che nel secondo capitolo della serie di videogiochi, The Witcher 2: Assassins of Kings. Secondo il sito di The Witcher Redanian Intelligence, sarà l’attore Edward Rowe ad interpretare Re Henselt.

Passiamo adesso a Sex Education. Il produttore della serie ha confermato il ritorno di alcuni volti noti della serie. Parliamo di Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey, (Maeve), Aimee Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Alistair Petrie (padre di Adam ed ex preside). E’ stato proprio Asa Butterfield a spoilerare qualcosa sulla terza stagione della serie: “C’è stato un salto temporale rispetto al cliffhanger della seconda stagione“. “Otis è tornato a scuola ma ha diverse cose alle spalle. È cresciuto un po’ ed è diventato un po’ più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo carisma. Ma è ancora tragicamente imbarazzante“.

Infine, Emily in Paris. Darren Star ha confermato che tutti i membri del cast torneranno nei nuovi episodi della seconda stagione. Le riprese starebbero procedendo a gonfie vele, anche se in un modo alquanto bizzarro: il copione dovrebbe essere scritto fino ad un certo punto. Per il resto… improvvisazione!