CoopVoce con la TOP 30 batte la concorrenza, costa solo 8,50 euro

Tra tutti i gestori che nell’ultimo anno hanno portato a termine campagne promozionali degne di nota, si distingue anche CoopVoce. Il celebre gestore di tipo virtuale è stato in grado di migliorare le sue offerte e migliorarsi sotto tanti altri aspetti.

Non sono mancate le persone che inizialmente hanno deciso di evitare di sottoscrivere una delle sue proposte, le quali risultavano troppo vuota di contenuti. Questa era l’opinione di coloro che viravano poi su altre realtà, le quali ad oggi dominano il mondo della telefonia mobile. CoopVoce però ora come ora riesce a soddisfare le esigenze degli utenti, soprattutto in seguito ad un cambio di strategia epocale. Il provider è stato infatti in grado di aumentare i contenuti nelle sue offerte tenendo molto bassi i prezzi, tirando dunque fuori la sua chiave del successo. È infatti ora disponibile sul sito ufficiale una delle promo della linea ChiamaTutti.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 domina nel mondo dei virtuali ma non solo

CoopVoce offre una delle sue migliori offerte per quanto concerne l’ultima attività semestrale. Stiamo parlando della TOP 30, promo della linea ChiamaTutti che al suo interno include tantissimi contenuti interessanti.

Ci sono infatti per chi la sottoscrive minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, 1000 messaggi verso tutti e infine anche 30 giga di traffico dati in rete 4G. Questa nuova offerta è ancora disponibile e costa solo 8,50 € al mese per sempre. Possono sottoscriverla sia i nuovi utenti che coloro che risultano già clienti di CoopVoce, basta semplicemente pagare il costo di attivazione.