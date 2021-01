Coop e Ipercoop stanno per chiudere oggi, 27 gennaio, la propria campagna promozionale, attivata in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale.

A differenza di quanto stiamo quotidianamente vivendo da Euronics e Trony, in questo caso gli acquisti possono essere completati ovunque, senza distinzioni o limitazioni da segnalare. L’unica cosa da sapere riguarda la sbrandizzazione dei singoli modelli di smartphone in vendita, in aggiunta all’onnipresente garanzia legale della durata di 2 anni.

Coop e Ipercoop: quanto è facile risparmiare

Risparmiare con Coop e Ipercoop è davvero facilissimo riuscire a risparmiare, anche se comunque è necessario puntare ad uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Gli interessati potranno acquistare alcuni dei migliori modelli in circolazione, come Oppo A92, in vendita a 179 euro, ma anche Xiaomi Mi 10 Lite, raggiungibile con un esborso finale di 299 euro, passando per i vari Wiko View 4 Lite, Wiko y50 e TCL 10 SE.

Molto allettanti sono anche gli sconti mirati sui prodotti multimediali, o meglio definiti i televisori di ultima generazione. Qui ad esempio potrete acquistare un TV LED da 55 pollici, marca TCL, a 429 euro, ma anche un modello da 43 pollici dello stesso brand a soli 279 euro.

Se volete conoscere da vicino il volantino Coop e Ipercoop, dovete assolutamente aprire le due pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, sapranno aiutarvi nel comprendere le potenzialità di una campagna che non promette troppo, ma ciò che sconta lo rende sicuramente più appetibile.