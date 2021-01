Amazon Prime ha una nuova serie di giochi gratuiti e loot in palio in questo momento. La gamma Prime Gaming di gennaio, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, include cinque nuovi giochi gratuiti che si uniscono a una formazione che attualmente comprende 30 giochi in totale. Come sempre, puoi anche ottenere bottini gratuiti per tutto il mese per giochi popolari come Grand Theft Auto Online e Fall Guys: Ultimate Knockout.

Le novità che piacciono agli abbonati Amazon Prime

Fino al 1 febbraio, i membri di Amazon Prime possono ottenere gratuitamente cinque giochi per PC: Void Bastards, Bridge Constructor Playground, Along the Edge, Alt-Frequencies e When Ski Lifts Go Wrong.

Void Bastards è l’omaggio straordinario di questo mese. Ambientato nello spazio e ispirato a classici come BioShock e System Shock 2 , Void Bastards è uno sparatutto in prima persona con elementi roguelike e strategici. Il tuo obiettivo è guidare un gruppo di prigionieri attraverso le astronavi piene di pericoli e poi spararti. Il suo frenetico combattimento strategico è completato da una grafica colorata a fumetti.

Bridge Constructor Playground è un simulatore di costruzione di ponti con 30 livelli unici. When Ski Lifts Go Wrong è anche un simulatore di costruzione, ma è più sciocco grazie ai suoi puzzle basati sulla fisica progettati per produrre risultati scioccanti. Nella visual novel Lungo il confine , interpreti Daphné, una donna a un bivio della sua vita, che torna a casa della sua famiglia. Alt-Frequencies è un gioco misterioso unico che richiede di esaminare l’audio delle trasmissioni radio per scoprire vaste cospirazioni.