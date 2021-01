Ancora una volta TIM propone importanti vantaggi ai suoi clienti. Il gestore italiano prosegue la sua campagna promozione, basata particolarmente sulla connessione internet. Gli abbonati che hanno dimostrato maggiore fedeltà potranno ora ricevere un importante bonus inerente proprio Giga internet aggiuntivi che si sommano al proprio piano d abbonamento.

TIM offre Giga illimitati in 4G ai suoi clienti: l’occasione da non perdere a Gennaio

La compagnia nazionale ha preparato per l’occasione il pacchetto xTe Giga illimitati. In questo pacchetto sono contenute tariffe d’occasione per attivare la navigazione internet senza soglie di consumo.

La tariffa base, in questo senso, è la Giga illimitati Black. I clienti che attiveranno questa promozione riceveranno connessione di rete senza limiti con le prestazioni del 4G. Il prezzo da pagare sarà di 9,99 euro per un mese.

Alcuni clienti di TIM più fortunati avranno l’occasione irripetibile di attivare la promozione Giga illimitati Green. Anche con quest’offerta è prevista la navigazione internet con soglie illimitate sotto rete 4G. Il prezzo però è molto più vantaggioso della proposta precedente. Gli utenti infatti dovranno pagare solo 1,99 euro al mese.

Così come per altre promozioni simili, anche in questa circostanza TIM ha delle condizioni contrattuali per i clienti. Le tariffe per internet senza limiti potranno essere opzionate solo dagli abbonati con un piano ricaricabile attivo. Il prezzo delle seguenti proposte non va a sostituire, ma bensì ad integrare quello della ricaricabile di riferimento.

Per l’attivazione delle offerte, gli utenti di TIM possono procedere direttamente attraverso le pagine della propria personale sull’app ufficiale.