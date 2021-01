Ancora regali per i clienti di Sky che hanno dimostrato maggiore fedeltà ed attaccamento alla pay tv. Nel mese di Gennaio, tutti coloro che hanno un abbonamento attivo potranno beneficiare di una tripla occasione. Come per i mesi precedenti, per usufruire degli omaggi previsti da Sky sarà necessario registrarsi sulla piattaforma Extra.

Sky, tutti gli omaggi previsti per i clienti fedeli da anni

Un primo grande vantaggio per i clienti di Sky è dato dalla presenza dell’operatore Sky WiFi. Tutti gli utenti che hanno già i ticket attivi per la tv satellitare, in maniera contestuale, potranno attivare anche un piano per la telefonia fissa. I prezzi per chi sceglie la Fibra ottica saranno ancora più bassi del solito. I clienti da almeno un anno potranno beneficiare di un mese a costo zero per la componente telefonica, i clienti da almeno sei anni avranno sei mesi a costo zero.

Allo stesso tempo importante è la seconda promozione della pay tv. La compagnia satellitare mette a disposizione dei suoi abbonati il decoder di nuova generazione Sky Q. Il dispositivo avrà un costo di 29 euro per i clienti da almeno sei anni. Il prezzo di listino per Sky Q è di 99 euro.

Infine, la promozione conclusiva è dedicata agli amanti di cinema e serie tv. In questo caso l’occasione è data dalla presenza del ticket Intrattenimento Plus. Il pacchetto che prevede l’attivazione di un account Netflix sarà elargito a costo zero per il primo mese. Anche in questo caso l’offerta è dedicata per chi è abbonato da almeno un anno.