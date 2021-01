Si dice che Samsung stia lavorando per arricchire la sua linea Galaxy Tab S7 con un nuovo tablet di fascia media, che si dice si chiamerà Galaxy Tab S7 Lite o forse Galaxy Tab S8e, riferisce SamMobile. Il tablet dovrebbe essere disponibile in tre varianti: solo Wi-Fi, LTE e abilitato per 5G, rispettivamente con i numeri di modello SM-T730, SM-T735 e SM-T736B / SM-T736N.

SamMobile non fornisce ulteriori informazioni sulle suddette tre varianti del Tab, e non conferma se questi numeri corrispondono o meno al Galaxy Tab S7 Lite. Tuttavia, le fonti di SamMobile affermano che Samsung sta effettivamente lavorando su un Tab S7 Lite. Inoltre, potrebbe arrivare presto anche un Galaxy Tab S7 Lite Plus (o XL), sebbene le specifiche o altre informazioni a riguardo non siano ancora emerse.

Samsung Galaxy Tab S7 arriverá in due nuove varianti

Le voci indicano che, insieme al Galaxy Tab S7 Lite, verrà rilasciato anche un Tab S7 Lite Plus (o XL) probabilmente più grande. Sembra ragionevole aspettarsi che il tablet possa avere le stesse specifiche del Tab S7 Lite e sfoggerà solo un display più grande. Il precedente tablet Lite di Samsung era il Galaxy Tab S6 Lite, rilasciato nella prima metà del 2020. Questo ci porta a credere che presto potremmo vedere un Galaxy Tab S7 Lite.

Un rapporto separato di 91Mobiles ha condiviso i presunti rendering CAD del presunto Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2021). I rendering suggeriscono cornici spesse attorno al display, una singola fotocamera posteriore, un display da 10,1 pollici come suggerisce il nome e altoparlanti inferiori. I rendering mostrano anche una porta USB Type-C nella parte inferiore e un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore. Al momento, non ci sono informazioni precise sulla possibile data di uscita del presunto tablet.