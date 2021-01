OnePlus ha sempre rilasciato smartphone di punta e per questo ha guadagnato molti fan. Tuttavia, negli ultimi tempo, la societá sta provando a rilasciare device di fascia media, come OnePlus Nord. L’ultimo smartphone dell’azienda, la serie OnePlus 9, arriverá a marzo. Dopo i rendering in alta definizione di OnePlus 9 Pro, ora ci sono delle foto reali trapelati sul web del device in questione.

In quale altro luogo poteva essere avvistato lo smartphone se non nella metropolitana cinese ? La metropolitana cinese è nota per aver svelato immagini reali di dispositivi inediti. Ora, a quanto pare, è il turno di OnePlus 9 Pro. Le immagini in questione sono molto simili ai rendering trapelati in passato.

OnePlus 9 Pro svelato da alcune immagini

Come é possibile notare dalle immagini, questo dispositivo utilizza uno schermo curvo con un piccolo foro. É anche possibile notare la configurazione quadrupla della fotocamera posteriore. La nuova serie OnePlus 9 avrà almeno due versioni che includono OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Dal modulo della fotocamera, sappiamo che l’immagine leak è OnePlus 9 Pro.

Il design è abbastanza diverso e le due enormi fotocamere principali sono iconiche. Per quanto riguarda la parte anteriore dello smartphone, esso non é molto diverso dalla generazione precedente. Utilizza ancora un display curvo con un foro nell’angolo in alto a sinistra. Tuttavia, sembra avere un rapporto schermo-corpo e un impatto visivo migliore.

Dalle precedenti speculazioni, la serie OnePlus 9 arriverà con il nuovo chip di punta Qualcomm Snapdragon 888. Sulla parte anteriore, ci sarà una fotocamera da 32 megapixel di Sony. La parte posteriore avrà due fotocamere principali (sensore Sony IMX689 da 48 megapixel) ed un obiettivo ultra grandangolare. Inoltre, OnePlus 9 Pro avrà una batteria integrata da 4500 mAh che supporta la ricarica flash da 65 W e la ricarica wireless da 40 W.

Altre caratteristiche includono doppi altoparlanti stereo e resistenza IP68 a polvere e acqua. Considerando il rilascio di altri smartphone con SoC Snapdragon 888, la serie OnePlus 9 arriverá leggermente in ritardo. Per quanto riguarda la data di lancio, per ora non esiste una data di rilascio specifica per questo smartphone. Tuttavia, sappiamo che questa serie arriverà a marzo.