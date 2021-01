Nel mondo ci sono molti collezionisti che farebbero carte false per avere un determinato oggetto. Le caratteristiche che rendono estremamente prezioso un articolo all’apparenza normale sono molteplici. La sua storicità, un particolare che gli conferisce rarità, un errore nella produzione, il fatto che rientri in pochi pezzi numerati. Tuttavia ciò che rende validi tutte queste e altre caratteristiche resta lo stato di conservazione. Per quest’ultima potrebbero non esserci problemi in merito a un 50 centesimi di euro speciale che rientra tra le monete che valgono una fortuna.

Monete che valgono una fortuna: chi possiede questi 50 centesimi di euro può guadagnare molti soldi

Non è necessario possedere solo monete antiche per assicurarsi un valore prezioso in grado di dare soddisfazioni a livello economico. Infatti non sono sole le vecchie lire a conservare il fascino e avere un valore inestimabile. Al contrario ci sono anche monete molto più recenti che sono diventate preziose perché coniate in pochi esemplari oppure perché realizzate per commemorare un evento in particolare.

È proprio il caso di alcuni 50 centesimi prodotti e distribuiti nel 2007. Questa è tra le monete più recenti che vale molti soldi. Infatti, nonostante ne siano state coniate circa 5 milioni, pare che siano monete rare e introvabili. Sono diverse le ipotesi che cercano di dare una spiegazione a questa loro irreperibilità. La prima e forse la più plausibile sostiene che siano state distribuite male. Un’altra invece adduce al fatto che sia una tra le monete poco usate negli acquisti e che quindi prima o poi usciranno allo “scoperto”.

Nonostante ciò queste monete da 50 centesimi di euro per i collezionisti sono davvero diventate una malattia. Addirittura c’è chi sarebbe disposto a spendere 500 euro per averne una. Una bella cifra se si pensa al suo effettivo potere di acquisto.

Comunque se fosse confermata la sua difficile reperibilità e diventasse davvero introvabile, alcuni esperti sostengono che potrebbe addirittura arrivare a valere quasi 10 mila euro.

Non stupisce che nel mondo dei numismatici certe perle preziose possano raggiungere cifre astronomiche. Fatto sta che non sono solo le monete rare a rappresentare un potenziale tesoro. Nondimeno esistono banconote che valgono una fortuna perché hanno particolari combinazioni nel numero seriale.