Le voci secondo cui qualcuno starebbe lavorando ad una serie TV ambientata nel magico mondo di Harry Potter persistono da tempo. Ora, però, sembra che quelle voci stiano assumendo una forma più concreta: secondo alcune fonti citate da Variety, HBO starebbe sul serio lavorando alla serie TV di Harry Potter, ma è ancora poco chiaro quale sia il focus dello spettacolo o in quale sequenza temporale di “Harry Potter” si inserisca.

Harry Potter, HBO ha confermato di star lavorando alla serie TV?

“Harry Potter” è una delle saghe più popolari di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo, otto film di successo per un totale di quasi 8 miliardi di dollari e due spin-off (Animali fantastici). La decisione di sviluppare una serie TV ambientata nel mondo di “Harry Potter” non dovrebbe poi sorprendere, anzi. Diciamocelo francamente: un po’ ce lo aspettavamo. Del resto sono molti i franchising che hanno deciso di realizzare nuovi contenuti e programmi ispirati a serie di successo. La sola Disney ha annunciato dozzine di spettacoli ambientati nel mondo Marvel, mentre dall’universo di “Star Wars” è nata la serie TV di successo “The Mandalorian”.

Le fonti hanno riportato che i dirigenti sono impegnati in molteplici incontri con potenziali scrittori, nel tentativo di dare vita a quel plot originale che porterà la serie TV dedicata ad Harry Potter sul piccolo schermo. Al momento attuale, tuttavia non è stato ancora trovato alcuno scrittore e non sono stati presi accordi.

“Non ci sono serie di Harry Potter in sviluppo presso lo studio o sulla piattaforma di streaming“, hanno detto Warner Bros. e HBO Max in una dichiarazione a Variety, ma diverse fonti hanno confermato che il progetto è nelle primissime fasi.