Su Disney Plus sono finalmente disponibili i primi episodi della serie TV WandaVision. Marvel ha accompagnato il lancio della nuova serie con i primi prodotti del Marvel Must Haves, un progetto che proseguirà per tutto l’anno e che vedrà il rilascio settimanale di fantastici gadget a tema.

WandaVision, Marvel lancia l’orologio Strucker che appare nella serie TV

La prima ondata di oggetti da collezione e abbigliamento WandaVision rivelati dalla Marvel include una replica dell’orologio Strucker, che può essere acquistato su Hot Topic. La collezione WandaVision ospita anche dei simpatici Funko POP! e t-shirt raffiguranti Wanda e Vision.

[Spolier] Nel secondo episodio di WandaVision, la prima serie originale firmata Marvel Studios, la sitcom in bianco e nero passa alla pubblicità dedicata ad un accessorio indispensabile: un orologio del marchio Strucker di fabbricazione svizzera con una incisione del logo HYDRA. La seconda delle finte pubblicità che interrompono gli episodi di WandaVision fa riferimento a Wolfgang von Strucker (Thomas Kretschmann) dell’HYDRA, i cui esperimenti con Mind Stone hanno trasformato i fratelli sokoviani Pietro (Aaron Taylor-Johnson) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Quicksilver e Scarlet Witch in Avengers: Age of Ultron.

A ciò si aggiunge l’esclusivo set che replica le tre fedi nuziali WandaVision, realizzato da Entertainment Earth in collaborazione con la Marvel. Gli anelli sono riproduzioni accurate degli oggetti di scena utilizzati nella serie Disney Plus e sono realizzati in acciaio inossidabile. I preordini per il set di fedi WandaVision sono già partiti su Entertainment Earth per $ 59,99, mentre la spedizione è prevista per il mese di aprile. Il set è un’edizione limitata, quindi non saranno disponibili tante unità.