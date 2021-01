Comet raggiunge sconti mai visti prima con un volantino che lascia davvero a bocca aperta per la qualità generale, e per la sua possibilità di permettere al cliente di acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre troppo elevate.

A differenza di quanto sta accadendo da Euronics, in questo caso gli acquisti potranno essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio nazionale, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Il plus è sicuramente la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro, e senza vincoli particolari in merito alle categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Comet: ecco le soluzioni che tutti stavano aspettando

Data la recente presentazione dei nuovi iPhone 12, l’idea dei rivenditori di elettronica è di “liberarsi” dei fondi di magazzino dei vecchi iPhone 11, per questo motivo nel periodo stiamo osservando tantissimi sconti sui suddetti modelli, da Comet ad esempio sarà possibile acquistare la versione da 64GB pagandola solamente 649 euro (no brand).

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno scegliere un modello estremamente economico, del calibro ad esempio di Oppo A15, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A31, LG K42, LG K22 o Samsung Galaxy A20s.

Naturalmente il volantino Comet include anche altri sconti mirati su categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo raccomandiamo di aprire subito le pagine che trovate inserite nell’articolo, in modo da poter scoprire all’istante quali sono i prezzi più bassi e tutti i prezzi da non perdere assolutamente di vista.