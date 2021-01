Le offerte Carrefour raccolte nel volantino corrente sono indubbiamente molto interessanti, sia per i prezzi finali raggiunti, che per la possibilità di fruirne ovunque sul territorio nazionale, a patto che comunque si sia disposti a recarsi personalmente in negozio.

Gli acquisti, come ormai avrete capito, non sono effettuabili online sul sito ufficiale, ed in parallelo non sembra che le scorte possano rappresentare un problema, segnale grazie al quale potrete anche recarvi l’ultimo giorno di validità della campagna, ed idealmente trovare disponibilità. Il finanziamento a Tasso Zero è al solito presente, in questo caso potrà essere richiesto solo nel momento in cui verranno spesi più di 199 euro (e naturalmente dovrà anche essere approvato).

Carrefour: gli sconti non si fermano più

Gli ottimi prezzi del volantino Carrefour non vanno a toccare i top di gamma, quindi i dispositivi più costosi e richiesti in assoluto dal pubblico, ma si fermano su una fascia intermedia, che non supera i 329 euro di spesa necessari per l’acquisto del buonissimo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, caratterizzato da un incredibile display e proprio dalla connettività 5G.

Tutti gli altri modelli in promozione hanno prezzi inferiori, nello specifico parliamo di Galaxy A31, TCL 10 SE, Motorola G9 Plus, OppoA53s o xiaomi Redmi 9AT, i cui prezzi complessivamente non superano i 231 euro.

Con Carrefour è facile pensare di spendere molto meno del previsto, se siete interessati a conoscere la campagna promozionale da vicino, dovete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente qui sotto.