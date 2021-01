MediaWorld propone un volantino specialissimo, atto a convincere il maggior numero di utenti ad acquistare televisori di ultima generazione, o prodotti tecnologici in generale. Il risparmio è notevole, anche se ovviamente sarà necessaria una cernita dei prezzi, per scoprire i maggiormente adatti alle proprie esigenze.

Il volantino appoggia le proprie basi sul Tasso Zero, ovvero sulla possibilità di affidarsi direttamente alla rateizzazione senza interessi, con pagamento rateizzato ed addebito automatico sul conto corrente dell’utente stesso. Gli acquisti, indipendentemente da tutto, potranno essere effettuati anche online sul sito ufficiale, ricordando comunque che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna direttamente al proprio domicilio (senza distinzioni o limitazioni varie).

MediaWorld: come fare per risparmiare al massimo

Con l’Apple iPhone 11 Pro gli utenti potranno raggiungere prestazioni a livelli estremamente elevati, anche da un punto di vista prettamente fotografico, ecco allora che i 1199 euro richiesti per l’acquisto della versione da 64GB non appariranno più così tanti, se naturalmente confrontati con la generazione 2020/2021.

Gli altri smartphone in promozione da MediaWorld rientrano in fasce di mercato inferiori, ed allo stesso tempo sono quasi interamente legati al mondo Android, non mancano infatti Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9, Oppo Reno 4, Samsung Galaxy A21 e Galaxy A12, i cui prezzi comunque non supereranno i 499 euro (in aggiunta all’Apple iPhone SE 2020 a 439 euro).

Il volantino MediaWorld lo potete scoprire nel dettaglio aprendo le pagine che trovate inserite qui sotto.