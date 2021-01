I vari providers telefonici molto spesso, con la giustificante di voler investire per migliorare le varie infrastrutture di rete, applicano grosse campagne di rimodulazioni alle proprie offerte, le quali indubbiamente si traducono in prezzi aumentati da dover pagare per poter godere delle possibilità legate alla propria promozione.

Dopo il recente disservizio, è in arrivo un’altra brutta notizia, infatti proprio Vodafone vuole approfittare dell’inizio del nuovo anno per lanciare una delle tanto temute campagne di rimodulazione, essa è stata notificata ai vari utenti attraverso un SMS informativo in cui è contenuta la motivazione di tale procedura: “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Special 50 Giga

La modifica unilaterale del contratto riguarderà la promo Special 50 Giga, la quale dal primo rinnovo successivo al 21 febbraio 2021, vedrà un incremento del canone mensile pari a 1,99 euro.

Visto il cambio unilaterale del contratto, Vodafone ha offerto agli utenti 3 possibilità di cui una ovviamente consiste nel poter recedere gratuitamente dal proprio contratto, mentre le altre due legate alla permanenza con il canone aumentato con un bonus però di 50Gb mensili in più per 12 mesi accostata alla possibilità di cambiare offerta speciale e passare ad una aumentata di 0,99 centesimi mensili senza costi di trasferimento chiamando il numero 42590 entro il 21 febbraio 2021.

Una notizia non certamente gradevole per i clienti Vodafone, i quali ira dovranno recarsi il fastidio di gestire una situazione e prendere l’iniziativa, magari pagando di più o effettuando la portabilità verso offerte decisamente più convenienti, valutate bene cosa fare anche in virtù delle vostre necessità.