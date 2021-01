Vodafone continua la sua battaglia nell’agguerrito mondo della telefonia mobile. Anche l’operatore rosso, una delle poche compagnie in Italia ad offrire un servizio di qualità ed una buona connessione Internet, ha dovuto adeguarsi all’attuale situazione del mercato, che prevede tariffe tutto-incluso a basso costo, come conseguenza dell’effetto Iliad. L’operatore francese, giunto in Italia da pochi anni, è riuscito in pochissimo tempo a conquistare numerosi utenti grazie alle sue offerte low cost, insieme ad una politica di trasparenza e costi fissi.

Vodafone, ancora qualche giorno per attivare queste promozioni

Nel caso di Vodafone, non possiamo davvero parlare di sicurezza per quanto riguarda i costi fissi. Le sue tariffe, infatti, sono spesso soggette a rimodulazioni. Se, tuttavia, hai voglia di cambiare operatore e di passare a Vodafone, ecco alcune delle migliori offerte che puoi attivare adesso.