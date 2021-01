Durante un’intervista a 1 News, il presidente e co-fondatore dell’azienda Valve Gabe Newell ha rilasciato numerose dichiarazioni riguardanti il futuro. In particolare, quest’ultimo ha dichiarato che sono in cantiere numerosi videogiochi e, tra questi, i fan sperano vivamente che si sarà anche un nuovo capitolo di Half-Life, cioè Half-Life 3.

Half-Life 3 ci sarà nel futuro di Valve? Parla il presidente Newell

L’ultimo titolo presentato da Valve nel 2020, cioè Half Life: Alyx, ha ricevuto un buon feedback da parte del pubblico e questo ha incentivato l’azienda di videogiochi ad investire molto nei progetti futuri. Il presidente e co-fondatore Gabe Newell, in particolare, ha rivelato in un’intervista a 1 news che sono in cantiere numerosi nuovi titoli. Newell ha infatti così spiegato: “Abbiamo assolutamente dei videogiochi in sviluppo che annunceremo, è divertente far uscire giochi”.

Ma quali saranno i nuovi videogiochi in uscita nel futuro dell’azienda? Il co-fondatore di Valve è rimasto molto sul vago, soprattutto quando gli è stato chiesto se fosse in arrivo un nuovo gioco della serie Half-Life. “Sono riuscito a non parlare di queste cose per molto tempo – ha spiegato Newell – e spero di continuare a non parlarne finché saranno questioni concrete. Poi forse potremo spostarci verso un’altra serie di domande. La cosa bella è che, non rispondendo a queste domande, evito che la community tiri fuori nuove e ugualmente difficili domande a cui rispondere”.

Durante l’intervista gli è stata poi rivolta una domanda riguardante un ipotetico progetto noto con il nome “Citadel”. Anche in questo caso, il co-fondatore di Valve non si è sbilanciato troppo. “Utilizziamo un sacco di nomi in codice, ti riferisci a uno di questi? Non so cosa sia Citadel, cos’è? Giusto per essere chiari, abbiamo molti nome in codice e questi cambiano nel tempo”. Insomma, per il momento non ci sono notizie certe riguardo un ipotetico arrivo di Half-Life 3, ma la speranza è l’ultima a morire.