Oggi vogliamo parlarvi di alcune novità sulle nuove stagioni di alcune serie TV Netflix molto popolari ed attese: The Witcher, Emily in Paris e Sex Education. Anche se le produzioni hanno subito dei ritardi a causa della pandemia, è stato confermato il ritorno di molti volti familiari.

Sex Education, The Witcher, Emily in Paris: confermati alcuni volti noti

Nel solo caso di Sex Education, per esempio, torneranno Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey, (Maeve), Aimee Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Alistair Petrie (padre di Adam ed ex preside). Non si ha ancora una data definitiva, ma la nuova stagione di Sex Education potrebbe debuttare a giugno.

Per quanto riguarda Emily in Paris, Darren Star ha confermato che tutti i membri del cast torneranno nei nuovi episodi della seconda stagione: Lily Collins riprenderà il suo ruolo di personaggio centrale, Emily, mentre Lucas Bravo interpreterà lo chef al centro di un triangolo amoroso. Camille Razat avrà probabilmente un ruolo importante come gallerista d’arte, mentre Ashley Park rimarrà la fedele amica di Emily, Mindy.

Infine, nel caso di The Witcher, torna Herny Cavill nei panni di Geralt Di Rivia. Sappiamo tuttavia che le riprese di sono state interrotte più volte: la prima volta, a causa di casi positivi sul set; la seconda, per un infortunio di Henry Cavill. Qualche giorno fa, l‘attore ha comunque rassicurato i suoi fan dicendo loro di essere tornato ad allenarsi per tornare sul set.