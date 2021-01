Durante la scorsa estate, il colosso sudcoreano Samsung aveva svelato sul mercato Samsung 870 QVO. Ora però, l’azienda ha annunciato la serie successiva dei suoi SSD, ovvero i nuovi Samsung SSD 870 EVO. Una delle novità di rilievo rispetto alla precedente generazione è la presenza di una nuova tipologia di NAND, cioè le MLC a 3 bit, mentre in passato avevamo le Quad-Level-Cell.

Ufficiali i nuovi Samsung SSD 870 EVO con V-Nand MLC

Samsung ha finalmente svelato la sua nuova linea di SSD appartenenti alla fascia economica del mercato. I nuovi Samsung SSD 870 EVO hanno alcuni punti in comune con i predecessori, i Samsung 870 QVO. Anche sui nuovi modelli troviamo infatti SSD con interfaccia SATA 3 da 6 Gbps e il formato è sempre da 2.5 pollici. Come già accennato, a cambiare in primis è la nuova tipologia di NAND, cioè le MLC a 3 bit.

A supporto delle prestazioni è presente una cache di tipo LPDDR4 ma variabile da modello a modello. Dal punto di vista delle prestazioni, i nuovi SSD di Samsung dovrebbero garantire più o meno le stesse performance di quelli della precedente generazione. Troviamo poi il controller proprietario MKX e una velocità di trasferimento sequenziale di picco pari ad un massimo di 560 MB/s.

Prezzi e disponibilità

I nuovi SSD del colosso sudcoreano saranno distribuiti sul mercato in due tagli di memoria differente. Ci saranno infatti un taglio da 250 GB e un taglio da 4 TB. Per quanto riguarda i prezzi, si partirà con un prezzo pari a 46,99 euro per il modello con il taglio di memoria più piccolo e sarà presente una garanzia di 5 anni.