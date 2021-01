La conveniente offerta di Postemobile per il fisso è stata prorogata fino al 3 febbraio 2021. La promozione si chiama Casa Web, e mette a disposizione modem Wi-Fi trasportabile e connessione internet illimitata. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PosteMobile: tutti i dettagli sull’offerta Casa Web

La nuova proposta della compagnia di Poste Italiane consiste essenzialmente in un offerta per tutti i nuovi clienti, e solo fino al 3 febbraio, con connessione internet illimitata su rete 4G+ con incluso, in comodato d’uso gratuito, un modem Wi-Fi e una SIM dati già inserita all’interno del dispositivo. Il tutto a soli 20,90 al mese, al posto dei classici 26,90.

Il costo dell’attivazione dell’offerta è di 29,90 euro una tantum, ciò significa che la spesa andrà affrontata solo una volta, successivamente, andrete a pagare mensilmente solo i 20,90 euro al mese che sono stati proposti dall’offerta. Tuttavia, l’attivazione della promozione è fattibile solo ed esclusivamente online, dunque è cosa buona e giusta ripetere che il tempo che avete a disposizione è solo fino al 3 febbraio, a meno di ulteriori proroghe. Il che non è da escludere, dato che comunque la stessa offerta è stata già prorogata.

Invece, per quanto concerne l’aspetto modem, è offerto in maniera totalmente gratuita in comodato d’uso per tutta la durata del contratto dell’utente. SDA si occuperà della relativa spedizione (solitamente entro 4 giorni) e il cliente avrà la possibilità di controllare la tracciabilità sul sito delle poste. Infine, l’ultima cosa da specificare è che non ha bisogno di alcun intervento tecnico, in quanto si installa da solo una volta acceso.