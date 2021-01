Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulle caratteristiche dei prossimi smartphone di OnePlus. In seguito ai rendering e le immagini trapelate nelle scorse settimane, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono ora al centro del leak pubblicato dall’affidabile informatore Digital Chat Station.

Quest’ultimo anche nelle scorse settimane ci ha fornito dei dettagli importanti sui due nuovi smartphone del colosso. Scopriamo insieme le ultime notizie.

OnePlus 9 e 9 Pro: emergono nuovi dettagli sugli smartphone

Secondo quanto si dice, entrambi gli smartphone avranno una fotocamera frontale integrata in un foro nel display dal diametro di 3,8 mm. Lo schermo della variante Pro dovrebbe essere un QHD+ 120Hz da 6,78 pollici curvo, mentre arrivano conferme sulle precedenti informazioni riguardanti il pannello piatto di OnePlus 9, che sarà un FullHD+ 120Hz da 6,55 pollici.

Lo spessore di OnePlus 9 e 9 Pro dovrebbe essere rispettivamente di 8mm e 8,5mm, ma nessuno dei due peserà più di 200 grammi. Entrambi gli smartphone saranno equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon 888, e alimentati con batterie da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. La variante Pro, inoltre, potrebbe avere anche la ricarica wireless a 45W.

A queste due versioni potrebbe aggiungersi anche la variante Lite, come suggeriscono le ultime indiscrezioni. Insomma, le informazioni su OnePlus 9 si mescolano tra loro ma è chiaro che più ci avviciniamo alla presentazione più saranno corrette. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire se tutti i rumors trapelati fino ad ora si riveleranno concreti. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi.