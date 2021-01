Iliad: servizi gratuiti con la promo da 50GB, in arrivo anche la fibra

La scalata di Iliad in Italia è il perfetto esempio di come possono andare le cose quando si opera in modo corretto. L’azienda, fin dal primo attimo, ha scelto di esercitare la sua politica aggressiva nei confronti della concorrenza, promuovendo offerte di altissimo livello.

Queste, ricolme di contenuti e soprattutto portatrici di prezzi molto bassi, hanno mescolato al tutto anche una discreta qualità. Quest’ultima è poi aumentata vertiginosamente negli ultimi tempi, fino a far arrivare Iliad ad ottenere 7 milioni di utenti attivi. In questo momento sono ancora disponibili le migliori offerte del gestore, le quali possono essere sottoscritte direttamente sul sito ufficiale o presso un Iliad point. La migliore offerta, quella da 50 giga con minuti ed SMS senza limiti, costa solo 7,99 € al mese per sempre. Tutta l’attenzione è però puntata sull’arrivo della fibra, la quale vedrà la luce a partire dalla prossima estate.

Iliad: ecco tutte le notizie in merito alla fibra ottica