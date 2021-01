Il volantino Bennet attivato in questo periodo in ogni singolo punto vendita in Italia, propone al pubblico la possibilità di godere di buonissimi sconti, tutti applicati direttamente su prodotti alta qualità, senza avere la necessità di raggiungere cifre particolarmente elevate.

Con scadenza fissata al 27 gennaio 2021, il cliente si ritrova a potersi recare direttamente nei singoli punti vendita dislocati per il territorio nazionale, senza acquisti effettuati online sul sito ufficiale, godendo nel contempo di riduzioni notevoli sui prezzi finali di vendita. Il problema principale, nel momento in cui parliamo del volantino Bennet, riguarda il quantitativo di scorte effettivamente disponibili in negozio, sono assolutamente limitate, e non verranno rifornite in corso d’opera, ciò sta a significare che una volta terminate, non sarà più possibile acquistare a quel prezzo.

Bennet: il volantino è ricco di prezzi molto bassi

Il volantino Bennet parte comunque dalla fascia alta del mercato, in particolar modo vede offrire la possibilità di acquistare un Apple iPhone 12 di ultima generazione, ad un prezzo complessivamente accessibile, condensato nei 929 euro necessari per la versione no brand con il più piccolo taglio di memoria.

Gli amanti dell’ecosistema Apple, troveranno piacere nel sapere che poi potranno anche scegliere di acquistare le AirPods di ultima generazione, pagandole solamente 119 euro. Non mancano ovviamente offerte anche legate al sistema operativo Android, ma per conoscerle da vicino dovete aprire le pagine sottostanti.