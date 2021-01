L’attenzione riposta da Apple nei confronti della salute e del benessere del suo pubblico non è cosa nuova. Apple Watch, ad esempio, è tra i dispositivi più utili, senza escludere i vari smartwatch attualmente in commercio, al fine di monitorare con costanza e precisione i propri parametri vitali. Apple Fitness+, poi, la piattaforma recentemente presentata dal colosso, aiuta ancor di più a perseguire i propri obiettivi proponendo una quantità non indifferente di allenamenti eseguiti e presentati da professionisti in grado di motivare l’utente offrendo un’ottima esperienza. Ed è proprio la motivazione il punto su cui sembra volersi soffermare il colosso. Un nuovo brevetto svela infatti l’intenzione di dar vita a un coach alimentare.

Apple si dedica al benessere degli utenti: un brevetto svela la possibile creazione di un coach alimentare!

Dal brevetto depositato da Apple traspare la possibilità di poter assistere presto alla presentazione di un coach alimentare. Si tratterebbe di un ulteriore strumento pensato dal colosso di Cupertino per il benessere dei suoi utenti, i quali potrebbero sfruttare la nuova funzionalità per monitorare, ad esempio, i valori della glicemia in un determinato lasso di tempo e ricevere dei suggerimenti mirati da seguire per migliorare lo stato della propria salute. Il coach pensato da Apple potrebbe quindi avvisare l’utente qualora i valori rilevati non fossero nella norma e di conseguenza consigliare l’atteggiamento più opportuno da assumere e come migliorare la propria dieta.

Inoltre, il documento suggerisce che tra le funzioni previste potrebbe esserci il tracciamento delle abitudini dell’utente al fine di proporre anche in questo caso l’assunzione di comportamenti salutari così da motivare l’utente ed esortarlo a modificare quelle abitudini che potrebbero avere delle conseguenze negative sulla propria salute.

Non è ancora chiaro se quanto svelato dal brevetto prenderà vita in tempi brevi e restano ancora da scoprire le modalità che permetteranno di sfruttare la funzione.