È ancora pericolo phishing. Questa volta a darne l’allarme è la Polizia Postale e nello specifico l’Agente Lisa sul suo profilo Facebook. Un falso avviso di Amazon mette in pericolo migliaia di utenti tentando di rubarne le credenziali di accesso.

Allarme phishing: un falso avviso di Amazon mette in pericolo i dati di migliaia di utenti

“Eccolo qui il messaggio che ingolosisce chi lo riceve, ma se sei Agente Lisa non solo non ci caschi ma avvisi tutti per scongiurare l’ennesimo tentativo di phishing, con cui provano a rubare i dati della carta di credito“. È questo il post con cui il profilo Facebook della Polizia mette in guardia di una nuova truffa.

In pratica da un po’ di giorni molti consumatori stanno denunciando un nuovo tentativo di truffa. Una email che sembra provenire da Amazon avvisa di un pacco da ritirare. Ecco il testo: “Secondo avviso: il tuo regalo di Amazon Prime è stato confermato. Puoi ritirare i tuoi regali qui”. Un vero e proprio attacco phishing.

Ovviamente niente regali se non il rischio di vedersi rubare tutti i propri dati personali. Infatti il link rimanda l’utente ad una pagina internet farlocca. Qui gli verrà chiesto di inserire i suoi dati personali inclusi quelli della carta di credito. Una campagna di phishing con cui gli hacker approfittano di questo periodo Covid dove gli acquisti su Amazon sono in costante aumento.

Un ottimo lavoro invece lo sta svolgendo l’Agente Lisa che, sul suo profilo Facebook, sta smascherando questo e molti altri tentativi di truffa. In questo caso sul suo profilo si possono trovare anche gli screenshot del messaggio incriminato.

Così conclude il post: “Quindi occhio e avvisate i vostri conoscenti di non inserire dati personali e della carta di credito. Qui non si tratta del vero Amazon ma solo di chi usa il loro nome per truffare come è accaduto e accade a tanti altri marchi famosi. Specchietto per le allodole sono anche le recensioni false, come i profili che le mettono”.