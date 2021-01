Carrefour è assolutamente incredibile, in questo periodo l’azienda ha lanciato un volantino con il quale è possibile pensare di fare affidamento su prodotti di alto livello, raggiungibili a prezzi molto più bassi del normale listino.

L’accesso alla campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, è direttamente in negozio, gli stessi sconti non risultano essere attivi sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero, nell’eventualità in cui si desiderasse rateizzare il pagamento, è possibile con il superamento dei 199 euro di spesa effettivi, a patto che comunque la finanziaria approvi la richiesta.

Carrefour: le occasioni del volantino sono illimitate

I prodotti elencati in offerta nel volantino Carrefour non rientrano in fasce di prezzo particolarmente elevate, sono tutti entro i 400 euro di spesa, ma sono comunque in grado di catturare l’attenzione dei consumatori, portandoli a raggiungere prestazioni complessivamente interessanti.

Il più allettante è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, uno smartphone da poco tempo lanciato sul mercato nazionale, caratterizzato da un processore di alto livello, ma soprattutto dalla connettività 5G, tutto alla modica cifra finale di 329 euro.

Le alternative sono ugualmente interessanti, anche se parliamo comunque di Xiaomi Redmi 9AT, Motorola G9 Plus, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A31 o pochissimo altro. Il volantino, per una maggiore comodità nell’accesso alle informazioni, è stato riassunto direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, avrete quindi la possibilità di scoprire i singoli prezzi e capire quali siano i più adatti alle vostre esigenze.