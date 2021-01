Ormai tutti conosciamo WhatsApp, la famosa e ampiamente utilizzata applicazione di messaggistica su dispositivi smart, con la popolarità degli smartphone e in particolare dei telefoni Android, è aumentato l’uso di siti di social network e app di messaggistica.

Gli utenti preferiscono utilizzare gli smartphone per le loro caratteristiche come fotocamera di alta qualità, supporto Full touch, spazio di archiviazione elevato, Internet veloce, supporto 4G e il suo vasto App Store che fornisce un gran numero di applicazioni in base alle esigenze degli utenti.

SCARICA WHATSAPP SU PC O LAPTOP

Il problema più comune affrontato dagli utenti di WhatsApp è che non ci sono versioni ufficiali, nessuna versione o applicazione per PC. Ma niente paura perché esistono tanti trucchi whatsapp per usare whatsapp sul web, tra cui quello introdotto ufficialmente da whatsapp, che richiede anche una connessione mobile.

Il metodo consiste nell’utilizzare la versione web di whatsapp su web.whatsapp.com. Dopo aver visitato il sito web, scansiona il suo codice QR con il tuo dispositivo Android e sincronizza il tuo account con un PC. Per fare tutto questo compito