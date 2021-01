Gli sconti messi in piedi da Trony sono davvero da pazzi, e possono aiutare a spendere decisamente meno del previsto, nel momento in cui si deciderà di acquistare un nuovo prodotto di tecnologia generale, o anche uno smartphone di ultima generazione.

Aprendo le pagine del volantino si notano tantissime riduzioni molto interessanti, per le quali è comunque importante ricordare che l’accesso risulta essere riservato esclusivamente per i clienti che possono recarsi fisicamente in determinati punti vendita, dislocati per l’esattezza in Toscana, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige o Affi.

Trony: tutte le offerte del periodo

Al centro dell’intera campagna promozionale di Trony spiccano sicuramente i prodotti marchiati Samsung, qui troviamo alcune soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, come ad esempio Samsung Galaxy S20+, proposto alla cifra finale di 699 euro, passando anche per i vari Galaxy S20 Ultra 5G o Galaxy S20 FE, ai due lati dello schieramento, poiché la versione Ultra è la più cara e si avvicina ai 1000 euro, mentre l’FE è il più economico e si ferma a 569 euro.

Il mondo Android è comunque attraversato da altri sconti altrettanto interessanti, quali sono ad esempio applicati su Motorola E6 Play, Motorola E7+, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20e o prodotti dello stesso tipo, con prezzi sempre inferiori ai 249 euro.

Per avere il volantino Trony e per conoscerlo da vicino, dovete assolutamente aprire le pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo, in tal modo sarete sicuri di scoprire ogni singolo prezzo basso.