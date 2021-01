Un nuovo aggiornamento per Samsung Good Lock porterà con sé finalmente il supporto alla One UI 3.0, che sarà compatibile con il software Android 11 in prossima uscita.

La versione in questione, la 2.0.00.3, sarà disponibile al download sul Galaxy Store, e i fortunati possessori degli smartphone Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 10 e Galaxy Z Fold2, i quali hanno già ricevuto l’update ad Android 11, potranno subito testarne le nuove funzionalità.

Samsung Good Lock si aggiorna per diventare compatibile con Android 11 e integrare il supporto alla One UI 3.0 e 3.1

Lo strumento Good Lock, per chi non ne fosse al corrente, consente una marcata personalizzazione della user interface, consentendo prestazioni più elevate e una grafica di livello superiore.

Con il nuovo aggiornamento, però, alcuni moduli non risultano ancora compatibili col nuovo update: parliamo per esempio di MultiStar, Home Up, nonché Task Manager. D’altra parte, appaiono già funzionanti Quickstar, One Hand Operation+ e Theme Park.

Sicuramente nelle prossime settimane anche i moduli mancanti saranno adattati al nuovo aggiornamento.

Come accennato, sono molte le novità in termini di interfaccia grafica. L’esperienza utente viene così portata ad un livello superiore, e i miglioramenti principali riguardano le icone dinamiche per i vari moduli e anche per l’app principale – l’icona è ora fucsia con i pezzi del puzzle in turchese, azzurro, rosa e rosa pallido. In aggiunta, come sempre, nella porzione inferiore si trovano le schede Unit e Family,

Per coloro che non fossero ancora pronti ad aggiornare alla nuova versione, non temete: a breve il roll out della nuova versione Android ve lo consentirà senz’altro.