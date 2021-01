Esselunga prova a sbarazzarsi letteralmente di Unieuro e MediaWorld, con il lancio di un volantino assolutamente incredibile, una campagna promozionale unica nel proprio genere con la quale gli utenti avranno la possibilità di mettere le mani su prodotti veramente molto interessanti.

La principale soluzione su cui fare affidamento è l’offerta tech, come al solito l’azienda ha attivato uno sconto mirato su un singolo dispositivo, permettendo ad ognuno di noi di raggiungerlo esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale o da altre parti. L’altra limitazione riguarda le scorte disponibili, è bene ricordare che il quantitativo è assolutamente limitato, potrebbero non essercene a sufficienza per soddisfare tutte le richieste.

Esselunga: ecco quali sono le migliori offerte

Il prodotto su cui si basa tutta la campagna promozionale di Esselunga è l’Oppo A72, uno smartphone in vendita a soli 169 euro, e comunque dotato di specifiche tecniche complessivamente discrete, per la fascia di prezzo in cui è stato posizionato.

I suoi plus sono rappresentati da display AMOLED con risoluzione FullHD+, di dimensioni di 6.55 pollici, ben 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), sino ad arrivare ad una ampissima batteria da 5000mAh e 4 fotocamere integrate posteriormente.

Gli handicap, invece, rientrano tra i 4GB di RAM ed il processore non particolarmente performante; inezie, se confrontate con i pregi che vi abbiamo appena raccontato. I dettagli del volantino Esselunga sono disponibili online.