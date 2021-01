Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare numerose serie TV, film, documentari e cartoni animati che possono fare al caso nostro. Infatti, è un ottimo alleato contro la noia, soprattutto quando nella passata fase di lockdown siamo stati costretti a rimanere a casa per molto tempo. E proprio in questo periodo è riuscita a raggiungere degli ascolti che non aveva mai raggiunto prima di quel momento. Oggi andremo a parlare nello specifico di serie TV, e ne menzioneremo tre in particolare, ovvero Stranger Things, Lucifer e The Order. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità del momento.

Stranger Things, Lucifer e The Order: ecco tutte le novità a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. La quarta stagione della serie è stata già molte volte confermata, nonostante i vari rinvii delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria. In più, una cosa molto importante da segnalare è uno spoiler che è stato fatto di recente, ossia che Hopper è ancora vivo e non solo, non è rimasto bloccato nel Sottosopra come molti pensavano.

Continuiamo la rassegna parlando di Lucifer. I fan purtroppo non potranno ancora visionare la seconda parte della quinta stagione, inoltre, non si sa ancora quando approderà ufficialmente sulla piattaforma californiana. Quello che è sicuro, però, è che ci sarà anche una sesta stagione e, dopo, la serie terminerà il suo ciclo narrativo.

Infine, concludiamo con The Order. Brutte notizie per tutti gli amanti della fiction: pare infatti che la serie TVOggi andremo a parlare di Netflix e di tre serie TV di successo che si trovano sulla piattaforma, ovvero Stranger Things, Lucifer e The Order, dopo sole due stagioni, sia stata interrotta bruscamente. Stupore generale da parte di tutti, compresi gli autori.