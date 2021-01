Google ha affermato che non renderà più disponibile il suo motore di ricerca in Australia se un controverso disegno di legge diventasse legge. La proposta di legge, infatti, “richiederebbe pagamenti per link e snippet per risultati di notizie nella ricerca”.

Google minaccia di ritirare Search dall’Australia, cosa è successo?

La nuova legislazione consentirebbe ad alcuni media di contrattare individualmente o collettivamente con Facebook e Google e di avviare un arbitrato se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro tre mesi, secondo l’Australian Competition and Consumer Commission, che ha pubblicato la proposta di legge. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha risposto così a Google:

“Sia chiaro. L’Australia stabilisce le regole per le cose che puoi fare in Australia. È ciò che vuole il nostro parlamento. È ciò che vuole il nostro governo ed è così che funzionano le cose qui. Le persone che, nonostante ciò, vogliono lavorare e collaborare con l’Australia sono i benvenuti”, ha riferito nel corso di in una conferenza stampa . “Ma non rispondiamo alle minacce”.

Sia Facebook che Google si sono opposte alla proposta di legge sin dalla sua prima introduzione, avvenuta la scorsa estate . Nel mese di agosto, Google ha utilizzato la sua homepage per avvertire gli australiani che il disegno di legge avrebbe danneggiato la loro capacità di ricerca, mentre per l’utenza YouTube ci sarebbero state delle “conseguenze”. Il colosso statunitense propone ora tre modifiche al codice, compreso il modo in cui compenserebbe gli editori di notizie.