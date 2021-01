Euronics prosegue con la propria campagna promozionale che cerca in tutti i modi di invogliare i consumatori ad acquistare nuovamente la tecnologia generale, lanciando prezzi sempre più bassi ed alla portata della maggior parte di noi.

In netto contrasto con le soluzioni viste nel corso delle precedenti settimane, in questo periodo da Euronics ci scontriamo con un volantino attivato ovunque in Italia, ciò sta a significare che l’acquisto potrà essere completato sia online che in negozio, senza limitazioni o vincoli particolari. Il cliente potrà inoltre fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, o definita anche Tasso Zero, per il pagamento tramite conto corrente bancario.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

L’attenzione della maggior parte dei rivenditori di elettronica, nell’ultimo periodo pare essersi riversata direttamente sui prodotti marchiati Apple, ecco quindi che anche Euronics propone la propria versione degli sconti, con la possibilità di accedere a iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max, pagandoli rispettivamente 939 e 1289 euro.

Naturalmente sono disponibili anche riduzioni particolari applicate direttamente su dispositivi con sistema operativo Android, quali sono ad esempio Xiaomi Mi 10T Lite, Vivo Y11s, LG K42, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A15 o similari.

Se volete conoscere la campagna di Euronics da vicino, non dovete fare altro che aprire le immagini che abbiamo inserito qui sotto nel nostro articolo, per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta in negozio e online.