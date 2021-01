Euronics incrementa la qualità delle proprie offerte, proponendo una campagna promozionale assolutamente ricca di occasioni a cui gli utenti possono pensare di attingere, recandosi personalmente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Avete capito bene, per una volta il volantino corrente non risulta essere regionalizzato o limitato a determinati punti vendita, ma è globalmente attivo ovunque in Italia, se proprio con piccolissime differenze di socio in socio. Gli acquisti non risultano essere effettuabili online sul sito ufficiale, ma per il resto non ci sono altri limiti da segnalare.

Grazie al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire le migliori offerte in circolazione, iscrivetevi subito a questo link.

Euronics: quali sono gli sconti migliori

Gli sconti migliori di Euronics passano indiscutibilmente attraverso il mondo Apple, in particolare sarà possibile avvicinarsi a soluzioni del calibro di iPhone 12 e iPhone 12 pro Max, pagandole prezzi molto vicini ai listini del periodo, anche se in parte scontati. Le cifre finali, infatti, corrispondono a 939 euro per la versione base e 1289 euro per la più costosa, sempre ovviamente no brand con garanzia di 24 mesi.

Volendo invece acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade su soluzioni decisamente più economiche, tutte del calibro di LG K42, Vivo Y11s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite o più semplicemente un Oppo A15 di basso livello qualitativo.

Il volantino proposto da Euronics può essere sfogliato direttamente nel nostro articolo, lo trovate nel dettaglio aprendo le pagine che abbiamo inserito qui sotto per maggiori informazioni.