Epic Games è famosa per regalare un gioco a settimana in maniera del tutto gratuita, e durante i periodi di festa arriva a regalare anche dei giochi tripla a, come ad esempio Ark, Gta 5, Hitman 2 e molti molti altri. Questa volta è il turno di un altro gioco molto ambito, soprattutto dai fan della nota saga di Star Wars. Si tratta di Star Wars Battlefront 2, ma scopriamone di più nel prossimo paragrafo.

Epic Games alla riscossa

Questa settimana il gioco gratuito di Epic Games è stato uno di quelli per cui vale la pena iscriversi al servizio. Si tratta del celebre sparatutto ambientato nell’universo di Star Wars. Potrete giocare alla versione campagna giocatore singolo, nella modalità storia che appassionerà maggiormente i fan della saga, ma il suo punto forte è la modalità multiplayer. Nonostante il gioco non sia del tutto nuovo, la fanbase è ancora molto solida e troverete moltissimi giocatori online in qualsiasi momento.

In ogni caso l’esperienza con questo titolo sarà estremamente positiva, grazie appunto ad un compartimento multiplayer estremamente variegato, che farà gola a chi preferisce giocare con gli amici online. Una nota positiva va anche rivolta alla grafica che, se fatta girare a impostazioni massime, vi restituirà una fedeltà e un livello di dettaglio incredibile.

Nel caso in cui non possedeste ancora un account Epic, iscrivervi sarà semplicissimo e soprattutto gratuito. In ogni caso vi consiglio di dare sempre un’occhiata ai titoli gratuiti della settimana poiché potrebbero esserci dei classici imperdibili.

Fateci sapere nei commenti se avete provato questo titolo e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia.